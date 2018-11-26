Acun Ilıcalı'nın Ev Aldığı İddia Edilen Deren Talu'dan İlk Açıklama: Çok Kızgınım

Şeyma Subaşı ile 9 yıllık birlikteliğini bitiren Acun Ilıcalı'nın,Londra'da ev aldığı iddia edilen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden haberlere ateş püskürdü. Talu, hakkında bu iddiaları çıkaranlarla ilgili "Çok şaşkınım, kızgınım. Yasal haklarımızı kullanarak adalete başvuracağız" açıklamasını yaptı.

İşte Deren Talu'nun açıklaması;

"Çok şaşkınım kırgıon ve kızgınım Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır, Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim. İddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir. Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz."

Öte yandan Defne Samyeli'den de iddialarla ilgili açıklama geldi. Samyeli, "Yine dedikodu, yine iftira, yine sosyal medyada yorum adı altında bir ton rezillik! Ne ilişkisi, ne Londra'sı, ne evi? Hayatlarımızda böyle çirkinlikler yok. Kızım Deren'in adını karıştırmaya çalıştıkları tamamen uydurma bu senaryoyu üreten, yazan, yayan herkes hakkında yasal yollara başvuruyoruz. Sorumlular elbette ortaya çıkacak, cezalarını çekecekler. 22 yaşında tertemiz genç bir insanı kendi karanlık ruhlarıyla böyle üzüp incitenler, mutlaka bedelini öderler."