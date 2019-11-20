Acun Ilıcalı'nın Exatlon Challenge yarışmasının çekimlerinden paylaştığı böcek detayı dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Exatlon Challenge yarışmasının çekimleri Dominik'te başladı. Yarışma için Dominik'te olan Ilıcalı'nın yarışmanın adını etiketleyerek bir fanus dolusu böcek görseli paylaşması ise dikkat çekti.

BİR FANUS DOLUSU BÖCEK PAYLAŞTI

Sosyal medya fenomenlerinin yarışmacı olarak yer alacağı yarışmada takımlar 9'ar şekilde bölünecek ve 18 yarışmacı aynı evi paylaşacak. Şov programı tarzında devam edecek olan yarışmada ödüllerin yanı sıra cezalar da olacak. Acun Ilıcalı, çekimleri Dominik'te süren yarışmaya dair ilginç bir görüntüyü Instagram hesabından paylaştı. Exatlon yazısının arkasında sunucu Orkun Işıtmak'ın görüldüğü bir video yayınlanan Ilıcalı'nın gösterdiği canlı böcekler ise herkesi meraklandırdı.

KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Exatlon Challenge yarışmasında Hayrettin, Oğuzhan Uğur, Buse Plan, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Barış Erdoğan, Zeynep Aleyna Şen, Burce Yağmur Karabal, Buğra Kazancı, Dilan Ay, Öykü Berkan, Gözde Demiral, Hakan (Mendebur Lemur), Furkan Kaya, Furkan Yaman, Elanur ve Dilara Aydın yer alacak. Yarışmayı ise sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak sunacak.

Merakla beklenen yarışmanın nerede ve ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ise henüz bilinmiyor.