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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 3 yıl önce evlenen kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı. 4,5 aylık hamile olan Banu Ilıcalı'nın bebek müjdesi Acun'u sevince boğdu.

21.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:17

Acun Ilıcalı'nın " Çocuk" olarak tanımladığı kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu yönündeki gündemine bomba gibi düştü. 3 yıl önce evlenen ve hayatını kamera önünde yaşamayı tercih etmeyen Ilıcalı, hamileliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ACUN DEDE OLUYOR

Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile. Sosyal medya hesabını gizli kullanan ve yakın çevresi dışında kimsenin takip isteğini kabul etmeyen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü.

3 SENE ÖNCE EVLENDİ

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, 3 sene önce üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun ile evlendi. Çiftin düğününe Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı, Nusret Gökçe, Murat Boz, Hadise, Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Mustafa Sandal, Öykü Serter ve Zeynep Yılmaz gibi isimler katılmıştı.

KIZINA "MUCİZE ÇOCUK" DİYOR

Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmiş. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.

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