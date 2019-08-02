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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yangın çıktı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında korkunç anlar yaşandı. TV8 binasında jeneratörlerin bulunduğu alanda yangın çıktığı iddia edildi. Tüm kablolama sistemini yakan yangın da UPS sistemi de yok oldu. TV8 yayını kısa süreliğine kesildi.

02.08.2019 22:28
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yangın çıktı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 binasında yangın çıktı. Jeneratörlerin bulunduğu alanda çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin yardımıyla söndürüldü. Acun Ilıcalı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

YAYIN AKIŞI DURDU, BİNADA HASAR BÜYÜK

Bugün saat 14.30 sıralarında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalından yükselen dumanlar büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucu, binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangında elektrik tesisatının zarar görmesi nedeniyle TV8'de yayın akışı bir süre durdu.Konuyla ilgili kanal yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.


Acun Ilıcalı, İtfaiye, Magazin

YORUMLAR (12)
KEREM: LAN ASLI NERDESİNE LA
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FGL: YİRMİBEŞ ARTI YETMIŞ BEŞ EŞİTTİR YÜZ.
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ALİME BİLİR KARŞIYAKA İZMİR: ğeçmiş olsun acun bey
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ABAZA: Şeyma haberi yokmu
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MEMLEKETİM: Zaten zarardaydi. Sigortadan para almak icin kendisi yaktirmisdir.
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SURVİVOR DELİ HİKMET: Gerekli tahkikat yapılmalı,olay örtbas edilmemeli,sorumlular hakkında gereği yapılmalı.
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GURBETCİ: kapansin zaten bu kanal, ,
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NO PANİC: acunun tv8i yansa kül olsa bile soluğu miamide kızlarla alır biz nereye giderız vatanımız yansa bitse kül olsa inşallah ülkemiz dahada iyiye gider
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KADO: sen acundan vatana nasıl geldin :)
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ALİ HAYDAR: Beter olsun ..
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