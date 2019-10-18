Acun Ilıcalı'nın saplantılı hayranı Reşat Özkan'dan dikkat çeken çıkış: Karşına çıkacağım o zaman ne yapacaksın?

Nihat Hatioplu'nun Ramazan Özel programına katılarak Acun Ilıcalı'ya karşı hislerini anlatarak gündeme gelen Reşat Özkan, gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalında hazırladığı programa konuk oldu. Özkan, Acun Ilıcalı'ya olan hislerini anlatırken Şeyma Subaşı hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ŞEYMA GÜZEL KADIN AMA DAVRANIŞLARINI UYGUN BULMUYORUM"

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Subaşı hakkında konuşan Özkan "Şeyma annelik görevini çok iyi yapmıyor bence. Var Mısın Yok Musun'da ilişkilerinin başlaması sonra Melisa'nın olması sonra da ayrılmaları insana bazı şeyler düşündürüyor. Şeyma Subaşı güzel bir kadın ama yaptığı davranışları uygun bulmuyorum. Zaten Acun'la evliyken Şeyma gece kulüplerindeydi ve bu işin biteceği belliydi" dedi.

"ACUN'U HAK EDEN BİRİ YOK"

Hiçbir kadının Ilıcalı'ya layık olmadığını söyleyen Reşat Özkan sözlerine şöyle devam etti: "Acun'un hayatına girecek kişi para göz olmamalı, her konuda Acun'a destek olmalı, Acun'un kızlarına annelik yapmalı ve ona ayak durmalı. Ama böyle birini bulmak zor bence. Şu an gördüğüm kadınlardan Acun'u hak eden biri yok."

"KARŞINIZA ÇIKACAĞIM O ZAMAN NE YAPACAKSINIZ?"

Ilıcalı'nın karşısına çıkmak istediğini söyleyen Reşat Özkan, "O Ses Türkiye'ye geleceğim ve sizinle orada göz göze geleceğiz. O zaman ne yapacaksınız? Orada tüm benliğimle karşınıza çıkacağım. Böyle hak etmeyen insanları programınıza çıkardınız, bana 5 dakikanızı ayırmadınız." ifadelerini kullandı.