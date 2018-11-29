29 Kasım 2018, 15:24
»»

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı Uğruna Boşandığı Zeynep Yılmaz, Yakın Çevresine Dert Yandı

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz sessizliğini bozdu. Yılmaz, Acun ve Şeyma'nın boşanmasıyla alakalı yakın çevresine "Yuva yıkanın yuvası olmaz" dedi.

Acun Ilıcalı, uğruna karısını boşayarak evlendiği Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz pazartesi boşandı. Boşanmanın ardından gözler Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a çevrildi. Yılmaz'ın yakın çevresine boşanma hakkında "Yuva yıkanın yuvası olmaz" dediği iddia edildi.

NEŞELİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Zeynep Yılmaz, dün akşam İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın düzenlediği defilede podyuma çıktı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından herkesin gözünü çevirdiği Yılmaz, boşanma haberleri sonrası ilk kez kamera karşısındaydı. Podyumdaki profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz'ın oldukça neşeli olduğu görüldü.

"YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ"

Defile sonrası Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili açıklama yapmayan Zeynep Yılmaz'ın yakın çevresindeki arkadaşlarının anlattıklarına göre "Bunun böyle olacağı belliydi. Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı
29 Kasım 2018 Perşembe 15:24



YORUMLAR (39)
KADİR: renkli hayatlar huhhuuuuu mikemmellllll
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SEDEF: Aynen öyle yuva yikanin yuvasi olmaz
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
AL YAZMALI: acuna haktır bu yaşananlar, kadınlar en güzelini yapıyorlar böyle erkeklere haktır ;) şimdi nafaka tazminat para ev yalı biraz da ona bırak acun,
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MEHMET: acun dinle beni. :::::yuvanı neden yıktın???????????şöhret ve para esiri ancak yuvasını yıkar. kargalarla dansın sonu.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
MEHMET TURGUT ÖZCAN: ÇOK ÖRNEKLERİ VAR. GERÇEKTEN YUVA YIKANIN YUVASI OLMAAAAAAZ.
Yayından Kaldır
18 1
Cevap yaz
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın