Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı Uğruna Boşandığı Zeynep Yılmaz, Yakın Çevresine Dert Yandı

Acun Ilıcalı, uğruna karısını boşayarak evlendiği Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz pazartesi boşandı. Boşanmanın ardından gözler Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a çevrildi. Yılmaz'ın yakın çevresine boşanma hakkında "Yuva yıkanın yuvası olmaz" dediği iddia edildi.

NEŞELİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Zeynep Yılmaz, dün akşam İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın düzenlediği defilede podyuma çıktı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından herkesin gözünü çevirdiği Yılmaz, boşanma haberleri sonrası ilk kez kamera karşısındaydı. Podyumdaki profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz'ın oldukça neşeli olduğu görüldü.

"YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ"

Defile sonrası Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili açıklama yapmayan Zeynep Yılmaz'ın yakın çevresindeki arkadaşlarının anlattıklarına göre "Bunun böyle olacağı belliydi. Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumunu yaptı.