Acun Ilıcalı'nın TV 8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!

TV 8'i 70 milyon dolara satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı zor günler geçiriyor. TV8'in sahibi ve yapımcı Ilıcalı bir süre önce Sekiz Medya Holding AŞ'deki hisselerinin bir kısmını Doğuş Yayın Grubu'na satmıştı. Ancak ağır borç yükünden kurtulmak için atılan bu hamle de TV 8'in kanayan yarasına merhem olamadı. Ilıcalı'nın TV 8'in hisselerinin tamamını sattığı iddia edildi.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın son dönemde Türkiye'ye medya yatırımı yapan Azerbaycan merkezli Global Medya Group A.Ş. ile görüştüğü de medya kulislerine yansımıştı. Buna göre, Azeri iş adamları, bir ulusal kanal satın almak için kolları sıvamıştı. Global Medya Group A.Ş. yönetimi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'i satın almak için görüşmeler yapmıştı. Acun Ilıcalı satışa sıcak baksa da, Global Medya kanalının borç yükü nedeniyle satış görüşmelerini askıya almıştı.

TV 8'E SÜRPRİZ TALİP

Azeri sermayesi ile görüşmeler kanalın borç yükü nedeniyle tıkanırken, Acun Ilıcalı'nın medyasına sürpriz bir sektörden talip çıktı. Kanala talip olan Medical Park Hastaneler Grubu'nun, Acun Ilıcalı ile TV 8'deki hisselerinin tamamını satın almak konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.