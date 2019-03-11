11 Mart 2019, 17:27
»»

Acun Ilıcalı'nın TV 8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!

Zor günler geçiren Acun Ilıcalı'nın TV 8 kanalının hisselerinin tamamını satma konusunda Medical Park Hastaneler Grubu ile anlaştığı iddia edildi.

TV 8'i 70 milyon dolara satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı zor günler geçiriyor. TV8'in sahibi ve yapımcı Ilıcalı bir süre önce Sekiz Medya Holding AŞ'deki hisselerinin bir kısmını Doğuş Yayın Grubu'na satmıştı. Ancak ağır borç yükünden kurtulmak için atılan bu hamle de TV 8'in kanayan yarasına merhem olamadı. Ilıcalı'nın TV 8'in hisselerinin tamamını sattığı iddia edildi.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın son dönemde Türkiye'ye medya yatırımı yapan Azerbaycan merkezli Global Medya Group A.Ş. ile görüştüğü de medya kulislerine yansımıştı. Buna göre, Azeri iş adamları, bir ulusal kanal satın almak için kolları sıvamıştı. Global Medya Group A.Ş. yönetimi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'i satın almak için görüşmeler yapmıştı. Acun Ilıcalı satışa sıcak baksa da, Global Medya kanalının borç yükü nedeniyle satış görüşmelerini askıya almıştı.

TV 8'E SÜRPRİZ TALİP

Azeri sermayesi ile görüşmeler kanalın borç yükü nedeniyle tıkanırken, Acun Ilıcalı'nın medyasına sürpriz bir sektörden talip çıktı. Kanala talip olan Medical Park Hastaneler Grubu'nun, Acun Ilıcalı ile TV 8'deki hisselerinin tamamını satın almak konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedenine Canlı Yayında UlaşıldıKayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedenine Canlı Yayında Ulaşıldı

Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı PlanlıyorGiyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor

Yanan TIRYanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı

Acun Ilıcalı, TV, Magazin, Ekonomi


YORUMLAR (13)
MARMARİS: şeyma kına yaksın
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KILLI: Paladayım aynen.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜ: Selamün Aleyküm Dostlar...,,,,,.....
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SAKALLI TÜLAY: HAKLISIN AYNEN PALADAYI DAYI.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BIYIK NECMİ: Aynen paladayı abi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın