Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi kahkahaya boğdu

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, önceki akşam Murat Boz, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile birlikte Etiler Da Mario isimli restoranda akşam yemeği yedi. Ilıcalı, mekan çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Ilıcalı'nın unutkanlığı ise herkesi kahkahaya boğdu.

"BİZ BU İŞİ GÖREV OLARAK YAPIYORUZ"

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı program ile ilgili "Biz bu işi bir görev olarak görüyoruz ve 10 yıldır her yılbaşında birinci oluyoruz. İzleyicilerimizi evlerinden veya herhangi bir yerden bizi izleyen insanları mutlu ettiysek ne mutlu bize" dedi.

"UNUTTUK ARKADA BEKLİYORUZ"

Röportaj sonrası aracın ön koltuğuna Murat Boz, arka koltuğa ise Acun Ilıcalı oturdu. Hemen ardından şoförünün olmadığını fark edip direksiyona geçen Ilıcalı, "Şoför bugün yok, onu unuttuk. Arkada bekliyoruz" diyerek herkesi güldürdü.

"BENİM GİZLİ FAVORİM MURAT BOZ"

Yarışma ile ilgili favori isimini açıklayan Acun Ilıcalı yakın arkadaşı jüri üyesi Beyazıt Öztürk için "Bence Beyaz kesin şampiyon olamayacak çünkü onda şampiyon olabilecek bir yüz göremiyorum. Benim gizli favorim Murat Boz. Beyaz çok pozitif duruyor, jürinin biraz hart hurt yapması gerekiyor" dedi.

"KIZI UTANDI"

Ilıcalı'nın ropörtajı sırasında babasının yanına gelen Yasemin Ilıcalı'nın objektiflerden rahatsız olması ise oldukça dikkat çekti.