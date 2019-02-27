Acun Ilıcalı ile yıllardır süren dostluğuyla tanınan Esat Yontunç, zaman içinde Acun Medya'nın kurucu ortaklarından birisi olmuş ve birçok programın yapımcılığını üstlenmişti. İlk evliliği 2 yıl süren yapımcının ikinci evliliğinden sevindiren haber geldi.

Acun Ilıcalı'nın Yakın Dostu Esat Yontunç, Baba Oluyor!">

HAMİLE EMOJİSİ KOYDU

Şu anda Suvivor nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Esat Yontunç'a büyük bir sürpriz yapan modacı eşi Hande Yontunç, Survivor'a uçtu. Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin ise, Hande Yontunç ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak müjdeli haberi herkese duyurdu. Karnı şiştiği görülen modacının bebek beklediğini duyuran Oğulcan Engin, hikayesine hamile kadın emojisi koydu.