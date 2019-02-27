<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a> ile yıllardır süren dostluğuyla tanınan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/esat-yontunc/' title='Esat Yontunç'>Esat Yontunç</a>, zaman içinde Acun Medya'nın kurucu ortaklarından birisi olmuş ve birçok programın yapımcılığını üstlenmişti. İlk evliliği 2 yıl süren yapımcının ikinci evliliğinden sevindiren haber geldi.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/27/acun-ilicali-nin-yakin-dostu-esat-yontunc-baba-11785739_2211_m.jpg' title=' <a class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a>'nın Yakın Dostu <a class='keyword' href='/esat-yontunc/' title='Esat Yontunç'>Esat Yontunç</a>, Baba Oluyor!'></figure></div><p><strong>HAMİLE EMOJİSİ KOYDU</strong></p><p>Şu anda Suvivor nedeniyle <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dominik-cumhuriyeti/' title='Dominik Cumhuriyeti'>Dominik Cumhuriyeti</a>'nde olan Esat Yontunç'a büyük bir sürpriz yapan modacı eşi Hande Yontunç, Survivor'a uçtu. <a class='keyword' href='/seda-sayan/' title='Seda Sayan'>Seda Sayan</a>'ın oğlu olan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ogulcan-engin/' title='Oğulcan Engin'>Oğulcan Engin</a> ise, Hande Yontunç ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak müjdeli haberi herkese duyurdu. Karnı şiştiği görülen modacının bebek beklediğini duyuran <a class='keyword' href='/ogulcan-engin/' title='Oğulcan Engin'>Oğulcan Engin</a>, hikayesine hamile kadın emojisi koydu.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/27/acun-ilicali-nin-yakin-dostu-esat-yontunc-baba-11785739_1249_m.jpg' title='Acun Ilıcalı'nın Yakın Dostu Esat Yontunç, Baba Oluyor!'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/27/acun-ilicali-nin-yakin-dostu-esat-yontunc-baba-11785739_580_m.jpg' title='Acun Ilıcalı'nın Yakın Dostu Esat Yontunç, Baba Oluyor!'></figure></div>