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Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından aylardır merakla beklenen yeni projesi Exatlon Challenge'den ilk fragmanı yayınladı. Exatlon Challenge, Temmuz ayında Netlix'te yayınlanacak.

16.03.2020 07:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 07:52

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın YouTuber'larla çektiği Exatlon Challenge yarışmasından ilk tanıtım yayınlandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Çok mutluyuz" dedi.

İLK BÖLÜMÜ TEMMUZ'DA YAYINLANACAK

Netflix Türkiye 'de Temmuz ayında izleyiciyle buluşacak olan Exatlon Challenge, YouTuberların mücadelesine sahne olacak. Exatlon Challenge'ın ilk tanıtımını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, şunları söyledi: "Yeni programımız Exatlon Challenge Temmuz ayında Netflix'te. Birçok ülkede başarı sağladığımız Exatlon ile Türkiye'de de yayında olacağımız ve Netflix sevenleri ile buluşacağımız için çok mutluyuz."

YENİ YARIŞMADA KİMLER OLACAK?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği projede Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları yarışacak. Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.

Exatlon Türkiye'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Doğan Kabak

Buse Plan

Barış Erdoğan

Burce Yağmur Karabal

Uras Benlioğlu

Aleyna Şen

Dilan Ay

Buğra Kazancı

Gözde Demiral

Hayrettin

Mendebur Lemur

Öykü Berkan

Furkan Kaya

Elanur Pat

Furkan Yaman

Dilara Aydın

Oğuzhan Uğur

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
Etiketler : Acun Ilıcalı, Türkiye, Magazin

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