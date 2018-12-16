O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümünde sahneye çıkan Abdullah İdik, koyu bir Yıldız Tilbe hayranı olduğunu ve onu görmeyi çok istediğini söyledi. Yarışmacının bu sözleri üzerine devreye giren Acun Ilıcalı, yarışmacı ismi Yıldız Tilbe ile görüştüreceğinin sözünü verdi.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin Yaşadığı İlginç Olayı Anlattı">

HAYRANLARININ CAMDAN GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yıldız Tilbe'nin hayranları tarafında çok sevildiğini söyleyen Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'nin yaşadığı bir olayı seyircilerle paylaştı. Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'nin sabah kalktığında salonda tanımadığı insanlar gördüğünü söyledi. "Bunlar kim" diye sorduğunda ise hayranlarının camdan girdiğini anlattı.