Acun Ilıcalı, Ödül Töreninde Anlattığı Anısıyla Herkesi Kahkahaya Boğdu

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün akşam Zorlu Center'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende 'En İyi Erkek Sunucu Ödülü'nü hayatında önemli bir yere sahip olan İlker Yasin'den alan Ilıcalı, Show TV'de çalıştığı zamanlarda yaşadığı komik bir anısını anlattı.

"SHOW TV'DE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ? DEDİLER ŞOK OLDUM"

Ödül aldıktan sonra açıklama yapan Acun Ilıcalı, İlker Yasin'le olan anısını şu sözlerle anlattı: Benim büyük bir rüyam var. Acaba Show TV'ye girebilir miyim? Fakat bir şekilde o dönem ki 4 isim benim için çok önemli. İlker abiyle görüşmeye gittim, Esat ile birlikte. Sohbet sırasında öyle şeyler anlattım ki İlker abi çok etkilenmiş. Sonra bir telefon geldi Show TV'de çalışmak ister misiniz diye. Şok geçirdim. Spor muhabiri olacağım.

İlker Yasin ve Acun Ilıcalı

"İLK GÖREVİM KREDİ TAKSİDİ YATIRMAK OLDU"

Hemen Esat'ı aradım. Efendim dedi, bundan sonra maçlara bedava giriyoruz dedim. Bundan sonra Tanju Çolak ve Rıdvan Dilmen'le el ele maça çıkacağız. Bu hayallerle işe girdim İlker abi müthiş disiplinli biri bende müthiş disiplinsiz biriyim. 4-5 gün hiçbir şey yapmadan duvara baktım sonra bir gün İlker abi ben çağırdı bende 'kesin önemli görev geliyor' dedim. Oda 'al şu parayı ev kredi taksidim var onu yatır' dedi. Herhalde bana ilk olarak güven testi uyguladı." Ilıcalı'nın hikayesini törene gelenleri kahkahaya boğdu.