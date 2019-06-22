22.06.2019 15:55
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Acun Ilıcalı, RTÜK'e toplamda 10 milyon TL ceza ödediğini söyledi

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı. Ilıcalı, toplamda RTÜK'e ceza olarak 10 milyon lira ödediğini söyledi.

Youtuber Enes Batur 'la uçak yolculuğu yaparken sohbet eden TV8'in sahibi Acun Ilıcalı , RTÜK'e ödediği cezanın miktarını söyledi.

"ÖDEDİĞİM CEZA 10 MİLYON TL"

Acun Ilıcalı , uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Youtuber Enes Batur 'un "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" sözlerine "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL" şeklinde bir açıklamada bulundu.

"RTÜK'ÜN DENETLEMESİ GEREKİYOR"

"Ama sonuçta bizim taraftan RTÜK'ün de kollaması gerekiyor. Tüm yetkililere sevgiler saygılar" sözüyle açıklamasını noktaladı.

SURVİVOR'A DAHİL ETMEK İSTEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı , geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal medya fenomeni Enes Batur 'u Survivor'un gelecek sezonuna dahil etmek istediğini söylemişti.

Acun Ilıcalı, RTÜK'e toplamda 10 milyon TL ceza ödediğini söyledi
Enes Batur , Acun Ilıcalı , Magazin

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