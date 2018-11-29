Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Boşanması TBMM Gündemine Taşındı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı'nın çiftinin boşanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP'li Sefer Aycan, çiftin topluma kötü örnek olduğunu söyleyerek RTÜK'e uyarı yaptıklarını belirtti.

"RTÜK'E GEREKLİ UYARILARI YAPTIK"

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini sonlandırdı. Ilıcalı'nın aylık 125 bin lira nafaka ödeceği iddia edildi. Ünlü çiftin bu kararı çok konuşulan konular arasına girdi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Meclis'te yaptığı konuşmada, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili olarak, "Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra sunuluyor. Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli." dedi.

BOŞANMALARI GÜNDEM OLDU

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile sekiz yıllık bir birlikteliğin ardından 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendikleri günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen ikili geçtiğimiz günlerde evliliklerine son verdi. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın boşanması, gündemin en çok konuşulan konularından oldu.