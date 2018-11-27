27 Kasım 2018, 09:29
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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan Boşanmadan Önce Kayınpederi ile Ortak Şirket Kurdu

Şeyma Subaşı'ndan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, boşanmadan önce kayınpederi Mustafa Subaşı ile ortak şirket kurdu.

Eylül 2017'de nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, dün 8 dakika süren boşanma davasıyla 1 yıllık evliliklerini bitirdi. Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceği iddia edilen Acun, boşanmadan önce kayınpederi Mustafa Subaşı ile ortak şirket kurdu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ACUN ILICALI OLDU

Sözcü'nün haberine göre, 50 bin TL sermaye ile Trizone Tedarik Kozmetik Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi isimli şirket tekstil ürünleri satışı yapacak. 9 Kasım'da resmi olarak faaliyete giren şirketin yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı oldu. Şirket, 'her türlü tekstil konfeksiyon ve muhtelif çeşitte giyim eşyası, spor ve deniz malzemeleri alım satımı toptan ve perakende satımı toptan ve perakende satışı, imalatı ithalatını, pazarlamasını, komisyonculuğunu' yapacak. Subaşı ve Ilıcalı şirketin yüzde 50 ortağı oldu.

ACUN'UN PAYI YALNIZ1 TL

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında açtığı Healthyis Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi de 50 bin TL olarak belirlendi. Cafe olarak faaliyet gösteren ticari işletmenin, 49 bin 999 TL'lik hissesine denk gelen payı Şeyma Subaşı'na ait. 1 TL'lik kısım ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya Holding'in. Nini Butik ismiyle Nişantaşı'nda satış yapan ve 2012'de kurulan mağaza ise ocak ayında kapatılmıştı.

Şeyma Subaşı,Acun Ilıcalı,Subaşı
27 Kasım 2018 Salı 09:29



YORUMLAR (11)
ZGR: acunun sayesinde ünlü oldu şimdide yoluna bakıyor işte...bunların nasıl hayatı var...
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ŞAPKACI: MEMLEKET SOĞANI BİLE PİYASAYA STOKÇULARA BASKI YAPARAK SÜRERKEN, HER SORUN BİTMİŞ, ORTALIK GÜLLÜK GÜLİSTANLIK OLMUŞ, EKONOMİ ŞAHA KALKMIŞ, SURİYELİLER EVİNE DÖNMÜŞ, FUTBOLDA VAR SİSTEMİ TAM DEVREYE GİRMİŞ, FENER KÜMEDE KALMIŞ, GALATASARAY HAKEMLERLE BARIŞMIŞ, BJK NİN BÜYÜK OLDUĞU KABUL EDİLMİŞ GİBİCESİNE. . . . . . . . BÜTÜN MESELE ACUNLA-ŞEYMA KALMIŞ. VAH VAH VAH 20 MAGAZİNSEL HABERDEN BU ÇİFTİN AYRILIK HABERİ. EY TÜRK TİTRE VE KENDİNE GEL. SEN BU İŞLERLE UYUTULACAK İNSAN DEĞİLSİN. . .
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LEYLA KARABULUT: ne acun-şeymaymış Türkiyenin gündemi sadece bu sanki bizene ne yedikleri varsa yesinler
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SEDEF: Acun yani bu kadarmi
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AYLE: Karşılıklı ticaret! Baba memnun kadın memnun adam memnun bize neee
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