Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan Boşanmadan Önce Kayınpederi ile Ortak Şirket Kurdu

Eylül 2017'de nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, dün 8 dakika süren boşanma davasıyla 1 yıllık evliliklerini bitirdi. Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceği iddia edilen Acun, boşanmadan önce kayınpederi Mustafa Subaşı ile ortak şirket kurdu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ACUN ILICALI OLDU

Sözcü'nün haberine göre, 50 bin TL sermaye ile Trizone Tedarik Kozmetik Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi isimli şirket tekstil ürünleri satışı yapacak. 9 Kasım'da resmi olarak faaliyete giren şirketin yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı oldu. Şirket, 'her türlü tekstil konfeksiyon ve muhtelif çeşitte giyim eşyası, spor ve deniz malzemeleri alım satımı toptan ve perakende satımı toptan ve perakende satışı, imalatı ithalatını, pazarlamasını, komisyonculuğunu' yapacak. Subaşı ve Ilıcalı şirketin yüzde 50 ortağı oldu.

ACUN'UN PAYI YALNIZ1 TL

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında açtığı Healthyis Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi de 50 bin TL olarak belirlendi. Cafe olarak faaliyet gösteren ticari işletmenin, 49 bin 999 TL'lik hissesine denk gelen payı Şeyma Subaşı'na ait. 1 TL'lik kısım ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya Holding'in. Nini Butik ismiyle Nişantaşı'nda satış yapan ve 2012'de kurulan mağaza ise ocak ayında kapatılmıştı.