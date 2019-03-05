Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın Yaşadığı Evi 50 Milyon TL'ye Sattı

Bu sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Acun Ilıcalı'nın Boğaz manzaralı lüks villasını sattığı iddia edildi.

EVLENDİKTEN SONRA ALMIŞTI

Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'yla evlendikten sonra 56 milyona süper lüks bir ev satın almış ve İkili burada yaşamaya başlamıştı.

EVİ FİYATIN 6 MİLYON ALTINDA SATTI

Boşanma sonrası evi satışa çıkaran Acun Ilıcalı'nın Evi aldığı fiyatın 6 milyon altında sattığı öğrenildi.

"BEN ZATEN EVDEN AYRILACAKTIM"

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın evi kendisine hediye olarak aldığı haberlerine "Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Bende zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim içinde" açıklamasını yapmıştı.

EVİ NE ZAMAN BOŞALTACAĞI MERAK KONUSU OLDU

Şeyma Subaşı'nın hala oturmaya devam ettiği Evi ne zaman boşaltacağı ise merak konusu oldu.