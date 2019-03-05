05 Mart 2019, 15:56
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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın Yaşadığı Evi 50 Milyon TL'ye Sattı

Acun Ilıcalı'nın, boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nın yaşadığı evi 50 milyon TL'ye sattığı iddia edildi.

Bu sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Acun Ilıcalı'nın Boğaz manzaralı lüks villasını sattığı iddia edildi.

EVLENDİKTEN SONRA ALMIŞTI

Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'yla evlendikten sonra 56 milyona süper lüks bir ev satın almış ve İkili burada yaşamaya başlamıştı.

EVİ FİYATIN 6 MİLYON ALTINDA SATTI

Boşanma sonrası evi satışa çıkaran Acun Ilıcalı'nın Evi aldığı fiyatın 6 milyon altında sattığı öğrenildi.

"BEN ZATEN EVDEN AYRILACAKTIM"

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın evi kendisine hediye olarak aldığı haberlerine "Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Bende zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim içinde" açıklamasını yapmıştı.

EVİ NE ZAMAN BOŞALTACAĞI MERAK KONUSU OLDU

Şeyma Subaşı'nın hala oturmaya devam ettiği Evi ne zaman boşaltacağı ise merak konusu oldu.

Magazin


YORUMLAR (33)
LEEEEEE: Pompisssss
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.: Nasıl kazanılıyor bu kadar para ben anlamadım.okuyarak değil herhalde.
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AA: Şeyma ve acun bu ulkenin fitnecilerindendir
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KODAMAN: vay be cok onemli gercekten bu tarz habeler
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ATILLA TÜRK: KENDINE HABERCI DIYE BURADABU KADININ NEREDEYSE HER GÜN REKLAMINI YAPAN HABERCILER BIR ZAHMET SEYMANIN YANINA GIDIP SORARMISINIZ ACABA HANGI TIP MAYO GIYIYOR RENGI NE RENK COK MERAK ETTIK BAK BURADA BASKALARIDA MERAK ETMISTIR HADI BIR ZAHMET SORU VERIN BIZ BU SÖHRETLERIN DON RENGINI COK MERAK EDIYOK CATLAYACAZ SABIRSIZLIK TAN HER GÜN BIR ÜNLÜNÜN DON RENGINI YAZIN BIZE BIZIMDE MERAK ETMEMIS OLURUZ HAYDI BUNUDA YAYINLAYIN AMA CIKMASSA SIZDEN BILIRIM
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