Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un Yayın Tarihini Açıkladı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katılan Acun Ilıcalı, kırmızı halıda Survivor 2019 hakkında bilgi verdi.

"MERMİ GİBİ İKİ TAKIM VAR"

Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Yarışmadaki ünlü isimlerin sorulması üzerine ise Ilıcalı, "Medyatik olması önemli değil. Bu sene iki mermi gibi takımın zorlu koşullarda yaşam mücadelesini izleyeceğiz. Hem Türkiye hem de Yunanistan takımlarında çok iyi yarışmacılar yer alacak' şeklinde konuştu. Ilıcalı ayrıca '2018 yılı çok güzel bir yıl oldu bizim için. Dünyaya açıldık. Dominik'ten Altın Kelebek töreni için geldim" dedi.

YENİ SURVIVOR ADASININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde de, Survivor'ın çekileceği Dominik'teki yeni adanın görüntülerini paylaşmıştı. Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi, 2019 yılında başlayacak olan Survivor için hazırlıklara başladı. Acun Ilıcalı yeni sezon için tüyoları vermiş ve "Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun" demişti.