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Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu

Eser Yenenler'in programına konuk olan Acun Ilıcalı, yıllardır ekranların vazgeçilmez yarışması olan Survivor'un ne zaman başlayacağını duyurdu.

13.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:51

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Eser Yenenler Show'un özel bölümüne konuk oldu. Survivor'dan bahseden Ilıcalı, yarışmanın 16 Şubat'ta başlayacağını söyledi.

DETAYLAR BELLİ OLUYOR

Survivor, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler şeklinde iki takım halinde olacak. Geçtiğimiz aylarda yarışmanın ilk kesinleşen yarışmacısının oyuncu Ersin Korkut olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu sefer de yarışmanın kesinleşen tarihinin 16 Şubat olduğunu söyledi.

UĞUR PEKTAŞ YER ALACAK MI?

Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce 'Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.

SEÇMELER BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti. Yarışmanın yeni sezonunda yarışacak olan isimler ise henüz netleşmedi. Geçtiğimiz günlerde TV8'in internet sitesinde, 'Survivor 2020' için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyurulmuştu.

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Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu

Eser Yenenler, Acun Ilıcalı, Uğur Pektaş, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
ESKİ HÜKÜMLÜ ABDÜRREZAK DAYI:Survivor ile iyi uykular türkiye
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HEE:0 yorum 0 rating olmasında diye bi yorum yapak Survivor kanalını izleyeceğiz istanbulda başarılar dilerüm acun hangi yarışma olursa olsun yarışmayı kazanır bence
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ÖÖÖJJÖÖÖ:bildiğimiz iyi oldu yemekten içmekten kesildik milletçe. .
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