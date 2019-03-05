Acun Ilıcalı, Survivor'da Görülmemiş Bir Ödülün Olacağını Açıkladı

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama'ya konuk olan Acun Ilıcalı, hem program sunucularının hem de seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Ilıcalı, samimi şekilde cevapladığı sorularda, görülmemiş bir ödül olacağı müjdesini verdi.

"SABRİYE'NİN VELİSİ GİBİ OLDUM"

Hakan Hatipoğlu'nun Sabriye Sabriye Şengül sorusuna Acun Ilıcalı, "Sabriye'nin velisi gibi oldum" cevabını verdi.

"İSTEKLİ GÖRÜNÜYORDU, ONU GETİRDİK"

"Yunan seçmesine biz dahil olmadık. Orada da bir yapım ekibi var. Buradaki ana amaç, bu takımların denk olması. Bu iki kadro dengeli olacak. 'Eğer bir takım arasında dengesizlik olursa, daha zayıf takım transfer yapabilir' dedik. Onlar Dalaka'yı getirdi. Survivor'da en önemli konu şu; en iyileri bir araya getirmedik. Biz de eski bir yarışmacı getirecektik. Sabriye de çok istekli görünüyordu ve onu getirdik."

"SURVIVOR'DA SABRİYE DİYE BİR OLAY VARDIR"

Sabriye'nin iki sene önceki Survivor'da son 6'ya kaldığını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bu kız katıldığı sene son 6'ya kalmıştı. Performansıyla mı kaldı? Hayır. Survivor iki türlüdür. Performans ve ada hayatı. Demek ki ada hayatıyla insanlara bir şey geçirmiş, sevilmiş. Biz oraya sevilen bir yarışmacı getirdik. Survivor'da Sabriye diye bir olay vardır. Biraz zayıf başladı ama hızı düşük değil. Kilosu önceye göre 6 kilo az. Ben teknik direktör değilim. Oraya en iyileri de bulmayı bilirim" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜLMEMİŞ BİR ÖDÜL OLACAK"

Acun Ilıcalı, Survivor'da daha önce görülmemiş bir ödül olacağını açıkladı: Hiç olmamış bir ödül başlıyor, canlı bir ödül, maddi bir ödül, para değil.

MURAT CEYLAN'IN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ?

Başarılı televizyoncu, 'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışmasında sunuculuk yapan Murat Ceylan'ın performansını yorumladı.

"MURAT'A BAYILIYORUM"

Murat Ceylan'ın çok düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, yarışma öncesi onunla deneme çekimi dahi yapmadıklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Murat'a bayılıyorum. Murat ile ilgili hayallerim vardı. Şarkı söylemesindeki girişkenliğinden bu işin altından kalkabileceğini sezdim. Çok başarılı" şeklinde konuştu.

"SİMOS NEDİR YA?"

Acun Ilıcalı, Yunan takımından Simos'un performansı ile ilgili konuştu: Simos nedir ya? En son karlı bir günde, kışın ortasında oyun kazandı. Simos'un parkur derecesi muazzam. En komiği; Yunan prodüksiyonu, erkeklerde takıma denge getirmek için yarışmaya almış.