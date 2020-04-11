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Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı

Survivor çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı. Partiye DJ olan Cemal Can ve Aycan'ın performansı damga vurdu.

11.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:43

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. Çekimlerden dolayı Dominik'te olan Acun Ilıcalı, eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Kızı Melisa ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı ise partinin keyfili anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Virüs nedeniyle büyük bir organizasyon düzenleyemeyen Ilıcalı, yarışmacılar halay çektiği anları yayınladı. Ilıcalı'nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken DJ olan yarışmacı Cemal Can Canseven ile Aycan'ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı.

ACUN ILICALI DETAYLARI VERDİ

Geçtiğimiz günlerde birleşme partisinin sistemini anlatan Acun Ilıcalı "Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileri ki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var" demişti.

İşte birleşme partisinden ilk kareler...

Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor’daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Etiketler: Dominik Cumhuriyeti, Acun Ilıcalı, Cemal Can, Magazin
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