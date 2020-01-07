Haberler » Magazin » Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı - Magazin

Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağı belli oldu. 'Gel Konuşalım' programında Survivor ile ilgili detayları anlatan Acun Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışma programının şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu.

07.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:14 Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı

Ekranların sevilen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2020 için İstanbul, Bursa, Sakarya ve 'da seçmelerin başladığı duyuruldu.

Sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'la ilgili detayları dile getirdi. Başarılı televizyoncu, heyecanla beklenen yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu.

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR 2020'DE OLACAK MI?

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.

Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL YUSUF KARAKAYA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti.


Acun Ilıcalı, Antalya, Türkiye, Magazin

HABER YORUMLARI (5)
BUNAK: ULAN ACUN 20 LİK DEĞİL DE 30 LUK KARI BAKIYOM O DA YOK !!!
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
CONİ: Kes lan tatavayı keko.
Yayından Kaldır
3 0
AVNİ: hadisede varmi sörvayvırda.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
KURT BEY: 2020 Acunun yılı olacak, nede olsa 20 lik seviyor
Yayından Kaldır
2 7
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI: Lan lavuk her habere ne yorum yazıyorsun?Akıllı ol,Şamarlarım seni.
Yayından Kaldır
7 1
Magazin

Son Dakika Haberleri

23:32   Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü yayınlandı! İzleyiciden tam not aldı - Magazin
23:14   Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı - Magazin
22:11   Atiye'deki sevişme sahneleri olay olan Melisa Şenolsun, yeni paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı - Magazin
20:45   MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Magazin
19:46   Miley Cyrus 2020'de yeni şarkılar yayınlayacak - Magazin
18:34   Aleyna Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptü - Magazin
18:25   Ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Magazin
7.01.2020 23:51:37