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Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı dün akşam Survivor'un konseyinde yaptığı açıklamada yarışmanın SMS gelirlerinin tamamını koronavirüs salgını nedeniyle maddi zorluklar yaşayan vatandaşlara için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacaklarını söyledi.

06.04.2020 07:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:24

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise salgın nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara destek olmak için bir yardım kampanyası başlattı. Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Acun Ilıcalı'dan geldi.

"SMS GELİRLERİNİN TAMAMINI BAĞIŞLIYORUZ"

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için SMS oylaması başlatan Acun Ilıcalı, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceklerini söyledi. Çekimler için gittiği Dominik'ten salgın nedeniyle dönemeyen Ilıcalı, kalbinin Türkiye'de olduğunu belirterek şunları söyledi: "Survivor'daki SMS gelirimizin tamamını kampanyaya bağışlıyoruz. Bugünlerde bu dayanışmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kampanya başlattı. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin farkı bu bence. Zor günlerde birbirimize en güzel şekilde destek olacağız ve bu zor günleri yaşayan vatandaşlarımıza mutlaka hep beraber en güzel şekilde omuz vereceğiz. Biz bize yeteriz Türkiye diyorum ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya desteğe çağırıyorum."

BAĞIŞ MİKTARI 1 MİLYARI AŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon liraya aştı.

Acun Ilıcalı, Survivor’un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Acun Ilıcalı, SMS, Magazin
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