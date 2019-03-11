Acun Ilıcalı, Survivor'a Yeni Katılan Sabriye'ye Övgü Yağdırdı

Survivor Türkiye Yunanistan'da Acun Ilıcalı Türk takımı hakkında bir detay paylaştı. Ilıcalı, takıma sonradan dahil olan Sabriye Şengül'e övgü yağdırdı.

Acun Ilıcalı, Türk takımının Sabriye geldiğinden beri oyun kaybetmediğini vurguladı.

"SABRİYE GELDİĞİNDEN BERİ OYUN KAYBETMİYORSUNUZ"

Konseyde konuşan Ilıcalı, "Sabriye geldiğinden beri oyun kaybetmiyorsunuz. Geç başlamak büyük dezavantaj. Ancak Sabriye geldiğinde arkadaşların dört haftadır buradaydı. Sabriye'nin hızının artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"PERFORMANSIMI İYİ DEĞİL AMA DAHA İYİ OLACAĞIM"

Sabriye Şengül ise geç gelmesinden dolayı zor adapte olduğunu ifade ederek, "Ben geldim geleli takım hiç oyun kaybetmedi. Bütün ödülleri aldık ve bugün de dokunulmazlığı kazandık. Performansım istediğim gibi değil ama gün geçtikçe daha iyi olacağım. İnşallah bir an önce daha hızlanırım ve sayı almaya başlarım. Adapte olmam biraz zor oldu. Yeni oyunlara ve adaya alışmaya başladım. Oyunlara çıktıkça yeniden çıkmak isteği geliyor. Önceden bende bu yoktu. Fırtına öncesi sessizlik bence bu' dedi.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türk takımı bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kazanarak rahat bir nefes aldı. Türk ve Yunan takımı arasında yaşanan ikinci dokunulmazlık oyununu Türk takımı 10-6'lık skorla kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor son bölümde, iki dokunulmazlığı da kaybeden Yunanistan takımı ada konseyinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda adı en fazla yazılan isim olan Tony ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Vasilis Vasilikos ise Spyros'un adını, Afroditi ise Simos'un adını söyledi. Böylece Tony, Spyros ve Simos bu hafta Yunan takımında elemeye kalan isimler oldu.