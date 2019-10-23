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Acun Ilıcalı, Türkiye'de YouTuber'larla Exatlon yarışmasının çekileceğini duyurdu

Dün kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'ın ardından Exatlon yarışmasının da Türkiye'de çekileceğini ve YouTuber'ların yarışacağını söyledi.

23.10.2019 08:28

Acun Ilıcalı, dün TV8 ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak'ın yaptığı Gel Konuşalım'a konuk oldu. Canlı yayında yaptığı işlerden bahseden Ilıcalı, Türkiye'de Exatlon yarışmasının çekileceğini söyledi.

"OLAĞANÜSTÜ SES GETİRECEK BİR PROJE"

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın Exatlon yarışmasını sunacağı belirten Ilıcalı, "Exatlon'u Türkiye'de çekeceğiz ve efsane YouTuberlar yarışacak. O Ses Türkiye, Survivor ve MasterChef'le TV8'in yayın akışı dolu olduğu için yer yok. TV8'de yayınlamayacağız. Güzel isimler var. Çocuklar çok enerjik olağanüstü ses getirecek bir projeye doğru gidiyoruz. Orkun Işıtmak sunucu olacak" dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Henüz nerede yayınlanacağı belli olmayan yarışma dijital medya üzerinden yayın yapacak. Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Exatlon yarışması ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Romanya gibi ülkelerde yayınlanıyor.

EXATLON NEDİR?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar.

Acun Ilıcalı, Türkiye'de YouTuber'larla Exatlon yarışmasının çekileceğini duyurdu

Acun Ilıcalı, Türkiye, Magazin


YORUMLAR (14)
6. FİLO:ANKARADA AİLE EVSİZ ALTINPARKTA YAZIKLAR OLSUN SURİYELİYE KADAR SAHİP ÇIKMADIN VATANDAŞINA. ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN TOPUNUZU
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HULK:yüksek fizik ve performans, konsantrasyon diyor da, hangi youtuber''da bunlar var.
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RİMELLİ ERKEK:ahahahahahaa aynen walla kim o youtuberlar ayol ?
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TAPA MÜTEHASSISI:bu adam hükümet projesidir. milleti sacma sapan yarışmalarla dejenere proğramlarla uyuşturma misyonu verilmiştir bu adama. düşünmeyen, hiçbirşey sorgulamayan günlük yaşayan insan kitleleri yetişiyor.
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VEDAT:Kardeş helal olsun mükemmel tespit
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İNANMAYAN MAYMUN ARAŞTIRMALARINA BAKSN:herzaman böyleleri oldu, toplumu uyuşturup kendi saltanatlarını bu şekilde sürdürebilirler bi anlasak demokratik bir ülke kurmanın temeli hazır demektir; yalan dolan olmazsa nasıl uyutulalım uyuşturulalımki; dünyada böyle ancak bukadar koyunlaşma sanırım bize özgü: ortalama ilkokul 3 bu bile fazla , bu cehalet anca zoradan anlar ve güce tapar!
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C.V.:yayıncılıktan ankadığı tek şey. . izlenir mi? izlenmez mi? halkın göreceği fayda zerre umurunda değil.
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ALİ BİLDİREN:milletin parasını cebinden alıp sansasyonlarla kendinizde biriktirip nafaka olarak yedirmeyin
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GERİCİ:Ne güzel, bütün çocukların beynini yıkayan aptalları daha çok ünlü yapacaksınız.
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20 2
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ASD:Türk milletini zehirleyen adam!!! İsmin silinse de kaybolup gitsen daha çok genç gitmeden!
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