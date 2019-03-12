12 Mart 2019, 10:26
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Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Acun Ilıcalı 70 milyon dolara satın aldığı TV8'i satma iddiaları hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, tekliflerin geldiğini ancak henüz bir anlaşma gerçekleşmediğini söyledi.

Acun Ilıcalı, 1990 yılında MNG Medya Grubu tarafından yayın hayatına start veren ancak 2013 yılında yurt dışından Türkiye'ye uyarladığı yarışmalarla medya patronu haline geldi. Acun Ilıcalı tarafından 70 milyon dolar karşılığında satın alınan TV8 kanalı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yıllar içinde değerine değer katan kanal için üç farklı alıcının yarışa girdiği öğrenildi. Acun Ilıcalı, iddialara açıklama getirdi.

ACUN ILICALI DOĞRULADI

Acun Ilıcalı, TV8'in maddi zorluklardan dolayı satılacağı yönünde iddialar için açıklama yaptı.Ilıcalı, birçok yerden tekliflerin geldiğini doğruladı ancak henüz bir anlaşma gerçekleşmediğini söyledi.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın son dönemde Türkiye'ye medya yatırımı yapan Azerbaycan merkezli Global Medya Group A.Ş. ile görüştüğü de medya kulislerine yansımıştı. Buna göre; Azeri iş adamları, bir ulusal kanal satın almak için kolları sıvamıştı. Global Medya Group A.Ş. yönetimi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'i satın almak için görüşmeler yapmıştı. Acun Ilıcalı satışa sıcak baksa da, Global Medya kanalının borç yükü nedeniyle satış görüşmelerini askıya almıştı.

SÜRPRİZ TALİP

Azeri sermayesi ile görüşmeler kanalın borç yükü nedeniyle tıkanırken, Acun Ilıcalı'nın kanalına sürpriz bir sektörden talip çıktı. Kanala talip olan Medical Park Hastaneler Grubu'nun, Acun Ilıcalı ile TV8'deki hisselerinin tamamını satın almak konusunda anlaşma sağlandığı iddia edildi.

KANALIN ŞU ANKİ DEĞERİ 210 MİLYON DOLAR

Dünyada reyting rekorları kıran yarışmaları Türkiye'ye getirerek adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, TV8 kanalını 70 milyon dolara satın almıştı. Kanalın şu anki piyasa değeri ise tam 210 milyon dolar.

Acun Ilıcalının TV8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!

Tv8, Acun Ilıcalı, Magazin, Ekonomi


YORUMLAR (7)
KISKANMAYALIM: Bence Acun çok başarılı , düşünün bir televisyon kanalını büyük bölümünü kredi ile aldı 3 kat değer kazandırdı ve şimdide satıp keyfine bakacak.
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THRK: Bir an önce satsın Şeymaya çok para lazım
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DOĞRUCU : Önceden sıradan bir spiker şimdi patron bu yoğursun bolluğu nerden gelmiş çalışmakla zengin olunsaydi eşşek zengin olurdu yok böyle bir hayat
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683: acun satarsa o kanal batar acunun programları kanalı izletiyor
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TOMARZALI: Televizyonculukta bir tık ileriyi gören ekip... bence örnek alınmalı...
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