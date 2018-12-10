45. Pantene Altın Kelebek Ödül törenine Acun Ilıcalı'nın, Serenay Sarıkaya'ya bakışları damga vurdu.

Acun Ilıcalı, Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan Gözlerini Alamadı!">

ILICALI'NIN BAKIŞLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

'En iyi İnternet Dizisi' kategorisinde ödül alan 'Fİ' dizisi için Serenay Sarıkaya anons edilerek sahneye davet edildi. Şeyma Subaşı'ndan kısa süre önce boşanan Acun Ilıcalı'nın, Seranay Sarıkaya'ya bakışları ödül törenini izleyen seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın, Serenay Sarıkaya'ya bakışları sosyal medyada da çok konuşuldu.

BOŞANMA SONRASI YAPTIKLARI ANLAŞMA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz Eylül ayında rüya gibi bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın, 14 aylık evliliği tek celsede bitmişti. 14 aylık evliliklerini bitiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın arasında yapılan gizli anlaşmanın detayları ortaya çıkmıştı. Anlaşmada, "Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka verecek. 10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın üzerine yapacak. Ayrıca Acun Ilıcalı, Melisa'nın eğitim-sağlık giderlerini karşılayacak. Çiftin kızları Melisa'nın velayeti annede kaldı. Şeyma Subaşı artık özel jetle yolculuk yapamayacak Miami deki evi kullanmayacak." maddeleri olduğu iddia edilmişti.