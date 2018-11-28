28 Kasım 2018, 10:42
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Arasında İmzalanan Boşanma Protokolünün Detayları Belli Oldu

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın arasında imzalanan 7 maddelik boşanma protokolünün ayrıntıları belli oldu. Protokole göre Şeyma Subaşı, konuşursa ve evlenirse nafakası kesilecek.

14 aylık evliliklerini 9 dakikalık dava sonucu bitiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında imzalanan protokole göre, Subaşı, kızı ve kendisi için aylık 125 bin lira nafaka alacak, evlendiği takdirde ise nafaka kesiecek. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak.

PROTOKOLE HARFİYEN UYMA SÖZÜ VERDİLER

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre, Silivri Adliyesi'ndeki boşanma davası Ilıcalı, avukatı Dr. Av. Hakan Öncel'in başvurusuyla açıldı. Taraflar imzaladıkları protokole harfiyen uyma taahhüdünde bulundu. İşte imzalanan o protokolün detayları:

10 MİLYONLUK EV ALINACAK

Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak. Şeyma Subaşı, mevcut oturduğu evden çıkarak yeni alınacak eve geçecek. Çiftin 5 yaşındaki kızı Melisa'nın velayeti annede olacak. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödenecek. 29 yaşındaki Subaşı evlenirse 115 bin liralık nafakası ödenmeyecek. Taraflar aile yaşantıları, boşanma süreci ve birbirlerinin yakınlarıyla ilgili olarak basın, radyo, sosyal medya, televizyon ve internet siteleriyle birlikte üçüncü kişi, kurum ile kuruluşlara hiç bir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapamayacaklar.

PROTOKOL MAHKEME KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa'nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak. Taraflar yapılan protokolde taahhüt ettikleri maddelerin aksini yapamayacak. Ayrıca imzalanan bu protokol mahkeme kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girecek.

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28 Kasım 2018 Çarşamba 10:42



YORUMLAR (28)
ÜNLÜ: Arkadaşlar Şeyma Subaşı kazıklandı galiba sizcede öyle değil mi
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ADINIZI YAZIN: bize ne
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ORHAN: VAR BU İŞTE BİR ŞEYTANLIK.
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ADALETİN YOK DÜNYA: yoksulluk nafakası demeyin bari, lüks maaş filan deyin.
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ANGARAGÜÇLÜ: ARTIK BU KARININ HABERLERİ MAGAZİN GÜNDEMİNİN DIŞINDA, HER YERDE KARŞIMIZA ÇIKIYOR, HALKIN BİRÇOK DERDİ VARKEN BU KARININ DANA KAVAKTAN ALDIĞI PARALAR İNSANLARA GENÇ KIZLARA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR, BENCE RTÜK BU KARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ HABERE YAYIN YASAĞI KOYMASI GEREKİR, YETER LAAAANNN
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