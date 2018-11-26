Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandı-Ilıcalı: " Olmadı, yürütemedik. Bu konudaki çirkin dedikodulara, hayali senaryolara, spekülasyonalara rağbet edilmemesini rica ediyoruz"
14 aylık evliliklerini Silivri adliyesinde sonlandıran çift dedikodular arağbet edilmemesini istedi.Acun Ilıcalı: " Popülerliğimizden kaynaklanan dedikodular, çirkin dedikodular olmasın. Biz de kendi aramızda küçük bir aileydik. Olmadı, yürütemedik. Bu konudaki çirkin dedikodulara, hayali senaryolara, spekülasyonalara rağbet edilmemesini rica ediyoruz" dedi.
Silivri,Şeyma Subaşı,Acun Ilıcalı
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:49