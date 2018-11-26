26 Kasım 2018 Pazartesi 14:49



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:49

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandı-Ilıcalı: " Olmadı, yürütemedik. Bu konudaki çirkin dedikodulara, hayali senaryolara, spekülasyonalara rağbet edilmemesini rica ediyoruz"14 aylık evliliklerini Silivri adliyesinde sonlandıran çift dedikodular arağbet edilmemesini istedi.Acun Ilıcalı: " Popülerliğimizden kaynaklanan dedikodular, çirkin dedikodular olmasın. Biz de kendi aramızda küçük bir aileydik. Olmadı, yürütemedik. Bu konudaki çirkin dedikodulara, hayali senaryolara, spekülasyonalara rağbet edilmemesini rica ediyoruz" dedi.