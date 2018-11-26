26 Kasım 2018, 14:02
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Boşanmak İçin Adliyeye Geldi

Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Silivri Adliyesi'ne girerken görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, bugün boşanıyor. Çift bugün anlaşmalı olarak boşandı.

ADLİYEYE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Acun ılıcalı ve Şeyma Subaşı, Silivri Adliyesi'ne girerken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı 8 dakika süren davayla evliliklerini bitirdi.

4 AYDIR DİRENİYORLARDI

Ağustos ayından beri çiftin gündeminde boşanma konusunun olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın, evliliğini kurtarabilmek için 4 aydır direndiği belirtildi.


İkili adliyeye girerken böyle görüntülendi;

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Fransa,Silivri,Şeyma Subaşı,Acun Ilıcalı
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:02



YORUMLAR (52)
_._: Bir kadın, evlendikten sonra eşinin soyadını alacak, kullanacak karşim! Yoksa evlilik neyim olmaz. . .
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ESRA: Silivrimizi de kirlettiler yani. Başka yer mi kalmadı boşanacak?
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MURAT: Ülkede bu kadar sorun varken bize ne bu tipsiz herifin boşanmasından daha beter ol inşallah pis acn
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ENSAR: parayla sadet olur mu hiç. parayla alınan hiç bir şeyin değeri yoktur.
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