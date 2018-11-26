Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Boşanmak İçin Adliyeye Geldi

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, bugün boşanıyor. Çift bugün anlaşmalı olarak boşandı.

ADLİYEYE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Acun ılıcalı ve Şeyma Subaşı, Silivri Adliyesi'ne girerken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı 8 dakika süren davayla evliliklerini bitirdi.

4 AYDIR DİRENİYORLARDI

Ağustos ayından beri çiftin gündeminde boşanma konusunun olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın, evliliğini kurtarabilmek için 4 aydır direndiği belirtildi.





İkili adliyeye girerken böyle görüntülendi;