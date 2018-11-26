26 Kasım 2018, 11:01
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bugün Boşanıyor! İşte Ayrılığın Perde Arkası

Eski gelin adayı Sinem Umaş, Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yı oyuncu Çağatay Ulusoy'la aldattığını, Ilıcalı'nın da Defne Samyeli'nin kızına Londra'dan ev aldığını iddia etti.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bugün anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi. Konu hakkında sosyal meyda hesabından tweet atan eski gelin adayı Sinem Umaş, ikilinin ihanet yüzünden boşanacaklarını iddia etti.

"ŞEYMA, ÇAĞATAY ULUSOY'UN EVİNE GİTTİ"

Sinem Umaş, sosyal medya hesabından attığı tweetle herkesi şaşırttı. Umaş, açıklamalarında şunları söyledi: "Şeyma subaşı aylar önce Çağatay Ulusoy'la bir mekanda eğlenip sonra evine gitmişler ve kameralara yakalanmışlardı. Acun bu haberi asla yayınlatmadı, ben de şaşırmıştım oha neden boşamıyor diye."

"ACUN, DEFNE SAMYELİ'NİN KIZINA EV ALDI"

Magazin gündemi sarsacak açıklamalar yapan Sinem Umaş, "Acun da bu sırada Defne Samyeli'nin kızına Londra'da ev almış." dedi.

5 YAŞINDA KIZLARI VAR

Uzun süredir birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin 5 yaşında Melisa isminde bir kız çocukları var.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 11:01



YORUMLAR (34)
ADSIZ: AİLE HAYATINDAN UZAK ÇİFTEN BAŞKA NE BEKLENİR. ONLARA GÖRE EVLİLİK FAZLA REYTİNK, ,
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ERKEK: SEYMA COCUGU YAPMIŞ , HAYATI GARANTİ ARTIK. BOŞANSADA TAZMINATI NAFAKASI YETER. .
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BATEFİMBO : Size kizmamin tek sebebi...evlenip evlenip bosaniyonuz...tamam saygi duyarimda...kardesim cocuk yapmayin bari...yapmayında yeni nesil başıboş çıkarcı edepsiz saygısız yetişmesin...kendinize degil o çocuklara topluma zarariniz var...
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İZMİRLİ: acun şimdidi deren le takılcak demekki, utanmazlar sürüsü, mide kaldırmıyor artık bu haberleri!
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BGİRA: mhaa mhaaa faketmez acun idiyse biz binerik mha maha
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