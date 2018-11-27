Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Boşanma Anlaşmasında Detaylar Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz Eylül ayında rüya gibi bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın, 14 aylık evliliği tek celsede bitti.

Gündemi sarsan yılın boşanmasında, gizliliği bulunan davanın detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

İddia edilen anlaşmaya göre;

-Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka verecek.

-10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın üzerine yapacak.

-Ayrıca Acun Ilıcalı,Melisa'nın eğitim-sağlık giderlerini karşılayacak.

-Çiftin kızları Melisa'nın velayeti annede kaldı.

-Şeyma Subaşı artık özel jetle yolculuk yapamayacak

- Miami deki evi kullanmayacak.