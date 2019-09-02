Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa okula başladı

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Şeyma Subaşı, bugün kızı Melisa'nın okula başlamasının heyecanını yaşadı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, Melisa'yla yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle çok eleştiriyordu. Geçtiğimiz yıl çok fazla seyahat ettiği için Melisa'nın okula gidemediğini söyleyen Subaşı eleştirilerin hedefi olmuştu.

"İLK GÜN ÇOK HEYECANLIYIM"

Boşandıktan sonra velayeti Acun Ilıcalı'ya verilen Melisa'nın okula başladığını duygusal bir notla sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Subaşı, "Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü. Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.