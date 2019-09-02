Haberler» Magazin» Haber

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa okula başladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa bugün okula başladı. Subaşı bu özel anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

02.09.2019 17:46

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Şeyma Subaşı, bugün kızı Melisa'nın okula başlamasının heyecanını yaşadı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, Melisa'yla yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle çok eleştiriyordu. Geçtiğimiz yıl çok fazla seyahat ettiği için Melisa'nın okula gidemediğini söyleyen Subaşı eleştirilerin hedefi olmuştu.

"İLK GÜN ÇOK HEYECANLIYIM"

Boşandıktan sonra velayeti Acun Ilıcalı'ya verilen Melisa'nın okula başladığını duygusal bir notla sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Subaşı, "Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü. Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa okula başladı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (22)
ZEYNEP: Bizde okula başladık mezun olduk . Bir gün haber olmadık yaa birak haber olmayı komşular bile konuşmamışti rbu nasıl adaletsizlik
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLI ÖZİL: Başarılar dilerim Melisa cığa??????
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLI ÖZİL: Herkes kendi anne babalığı ile ilgilensin her insan özelinde başka olabilir fakat onlar anne ve baba ayıp etmişsiniz nasıl insanlarsınız küçük bir kızın sosyalleşme demek okul
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİR DOST: gözümüzün önünde büyümedi gözümüze soktunuz kızı hem bize ne sizin çocuğunuzudan
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
ANNELİK: Öyle kuru kuru başarılar dilemek olmaz. Kızını hazırlayıp servise cikaracaksin, okul donus saatinde inip servisten alacaksın. Bizim burda seneler evvel servisten inince araba çarptı çocuğa. Yemeğini yedirip ödevlerini yaptiracaksin. Tam odev yapacağınız sırada ya susar ya tuvaleti gelir sabırla bekleyip devam edeceksin. Ders pragramina göre yarınki çantasını hazırlamayı matarasini yıkayıp hazırlamayı unutma. Özel okul olduğu için beslenme çantasından kurtuldun. Biraz da oynayıp ruhunu doyuracaksin .
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
HADİ YA: Şeyma evlendi Acun da nafakadan kurtuldu zannettim.
Yayından Kaldır
9 24
Cevap yaz
RÖVAŞATA DURSUN: dır dır dır dır bi sus yaa soğan kafa ortalık zaten gergin
Yayından Kaldır
20 0
MARDİNLİ GALİP: şeyma haınım kafir bir adamla beraber. kafir adamlarla evlenmek Kur''an-ı Kerim''de Allah tarafından yasaklanmıştır. . . bu bayan evlenmeyi geç bir de sevgili oldu. . fark etmez. . islam dininden çıkmıştır.
Yayından Kaldır
8 4
Cevap yaz
MR-NO: SUSUN, , . . . . , , , BE, , , , KAVUN KAFALILAR. . . ÇOCUKLAR UYUYOR. . GÜRÜLTÜ, , , YAPMAYIN, , BAKİM, , , , , , ,
Yayından Kaldır
3 3
NEVİN KILIÇ - TEKİRDAĞ: Haydar Bey''e sonuna kadar hak veriyorum.
Yayından Kaldır
1 4
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
18:54   Rengine Yeter: Matcha Bowl Tarifi
18:44   Yulaflı Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi
18:39   Fırında Patatesli Mantar Sote Tarifi
18:39   Yiyenleri Mest Ediyor: Yufka Mantı Tarifi
18:19   İncirli Karamelli Cheesecake
17:49   Ev Yapımı Anne Köftesi Tarifi
17:49   Tuzlu ve Tatlı Bir Arada: Ev Yapımı Kraker