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Acun Ilıcalı, Vedat Muriç ile Falcao'yu karşılaştırdı: Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç ile Galatasaray'ın dünya yıldızı Falcao ile karşılaştırdı. Ilıcalı, "Vedat yukarı doğru çıkıyor, Falcao zaten yukarıda. Burada soru işareti olan; Vedat, Falcao'nun seviyesini geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu." dedi.

22.09.2019 16:40

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ardından Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut durumu itibariyle bu takımın kurulmasını mucizedir. Fenerbahçe'de zor bir maddi durum var, rahatlama yok. Yönetim, elinden geldiğinde çok iyi bir kadro kurdu. Benim gözümde bu takımın kurulması mucize. Muriç, Kruse, Emre, Garry'i şu anki ekonomik şartlarda Fenerbahçe'ye getirmek büyük iş. Yönetim üzerine düşeni tamamen yaptı, taraftar da bunun farkında var ve müthiş bir destek var.

"FALCAO İLE VEDAT'IN İKİSİ DE AYRI EKOLDE FUTBOLCULAR"

Falcao için Galatasaray yönetimini kutluyorum, çok önemli bir transfer. Atletico Madrid'de oynadığı zaman aşırı zevk aldığım, hayranlık duyduğum bir futbolcuydu Falcao. Falcao ile Vedat'ın ikisi de ayrı ekolde futbolcular. Vedat yukarı doğru çıkıyor, Falcao zaten yukarıda. Burada soru işareti olan; Vedat, Falcao'nun seviyesini geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Bunu zaman gösterecek. Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu, kontratakta da atar, iki ayağını da iyi kullanıyor.

"FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASI ŞU ANDA KIRMIZI ALARM VERİYOR"

Fenerbahçe sezon başından bu yana ilk maçta skor avantajını yakaladı ve 5 gole gitti. O maçtan sonra da rahat rahat kontratak oynayamadı ve Fenerbahçe'nin bu gücü de var. Açıkça şunu da söyleyebilirim, Fenerbahçe'de savunma şu anda kırmızı alarm veriyor. Tek kelime ile durum bu. Futbolda maç oynama kondisyonu kadar önemli bir şey yok."

Acun Ilıcalı, Vedat Muriç ile Falcao'yu karşılaştırdı: Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor

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