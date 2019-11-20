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Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde 42'nci sırada yer alan Acun Ilıcalı, bu yıl 41 basamak birden gerileyerek 83. sırada yer aldı.

20.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:22

'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. İlk iki sıradaki isim adının açıklanmasını istemezken 3. sırada Rahmi Koç yer aldı. Ünlü isimlerden de yalnızca Acun Ilıcalı ilk 100'e girmeyi başardı.

ACUN ILICALI 41 BASAMAK BİRDEN GERİLEDİ

Son dönemlerde işinde elde ettiği başarıdan çok özel hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 83. sırada kendine yer bulabildi. Ilıcalı, geçen yıl 42. sırada yer almıştı.

"AYLIK GELİRİNİZ NE KADAR?" SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna Acun Ilıcalı "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim" yanıtını vermişti.

KIVANÇ İLK 100'DE YER ALMADI

Acun Ilıcalı'nın 41 basamak birden gerilemesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl 83. sırada yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl ilk 100'e giremedi.

Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi

Acun Ilıcalı, Rahmi Koç, Türkiye, Magazin, Ekonomi


HABER YORUMLARI (11)
CEVDET:boşanma giderleri düşünce dereceye girememiş
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ADINIZI YAZIN:Acunun verdiği 125 bin tl. Nafakayı 1 Reklamın Sadece 2-3 saniyelik bölümünden alıyor zaten, acuna dert değil o vatandaşa dert, , , !
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AH ŞEYMA AH:Şeyma ya verdiği paraları gider yazmış demek ki
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FİFİ:HEP ŞEYMANIN YÜZÜNDEN
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HALİTDANACI:ADAM BAŞARILI İŞ ADAMLARINDAN FAZLACA GİRİŞİMCİ VE BİR TEK TÜRKİYE YE VERGİ ÖDEMİYOR
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PALA:bu yıl vergileri şeyma götürdü
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MEHMET:söylermisiniz bu acunun yaptığı programların ülke insanına ne faydası var?
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BIRINCI BENIM EN COK BENI DINLIYCEKSINIZ:İSMİMİN AÇIKLANMASINI ISTEMEDIM EHOHH EN COK BEN KONUSUCAM
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TARAMALI:Ağaoğlu kaçıncı oldukli yada tgrt yada turkuaz medya kaçıncı olduki. Haa birde cengiz vardı memet cengiz millete küfreden.
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MAĞDUR:afferin acuna
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