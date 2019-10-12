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Acun Ilıcalı video çekerken Burak ve Emre Belözoğlu el salladı

A Milli Takımımız, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Maçı stattan takip eden Acun Ilıcalı, maç sonu milli takım galibiyet sevinci yaşarken video çektiği sırada Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu ünlü televizyoncuya el salladı.

12.10.2019 11:15

Maç sonrası büyük sevinç yaşayan milli takım ve teknik ekip tribünlere giderek çoşkuyla galibiyeti kutladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da milli takımı yalnız bırakmadı. Ilıcalı maç sırasında paylaşımlar yaptı.

Maç sonunda tribünleri gezen milli takımda Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareketler sosyal medyayı salladı. Takımın sevincine dahil olmaya giden Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın video çektiğini farkedince Emre Belözoğlu'nu göstererek 'yaka silkme' hareketi yaptı.

Golcü oyuncu daha sonra kaptan Emre Belözoğlu'na sarılıp Acun Ilıcalı'ya el salladı.

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Acun Ilıcalı video çekerken Burak ve Emre Belözoğlu el salladı

Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı, Spor

YORUMLAR(6)
BİR ZAMANLAR ANADOLU:Memlekette maymun çok hayvanat bahçeside çok(Survivor vss) maymun çok olunca acun hiç bitmez medya olarak!
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Survivor un gelecekteki dingilleri, ama onlardan önce arda var seneye
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SERDAR:eeee ne yapalım şimdi
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HÜSEYİN:KES ZİYA PARA PARA PARA PARADA PARA PARA
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ASLANSARAY:Eh sonra. . . .
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ZİYAA:Sallasınlar ne var bunda. . .
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