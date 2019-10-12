Acun Ilıcalı video çekerken Burak ve Emre Belözoğlu el salladı

Maç sonrası büyük sevinç yaşayan milli takım ve teknik ekip tribünlere giderek çoşkuyla galibiyeti kutladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da milli takımı yalnız bırakmadı. Ilıcalı maç sırasında paylaşımlar yaptı.

Maç sonunda tribünleri gezen milli takımda Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareketler sosyal medyayı salladı. Takımın sevincine dahil olmaya giden Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın video çektiğini farkedince Emre Belözoğlu'nu göstererek 'yaka silkme' hareketi yaptı.

Golcü oyuncu daha sonra kaptan Emre Belözoğlu'na sarılıp Acun Ilıcalı'ya el salladı.