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Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı, programda telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Mesajda para konusundan bahseden Şeyma, YouTube kanalında yayınladığı videoda konu hakkında bilinmeyenleri anlattı.

25.10.2019 08:50

Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi. Ilıcalı, telefonu hemen çevirse de Subaşı'nın attığı mesaj anında ifşa oldu.

Konu hakkında Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin." demişti. Subaşı, bu sefer de YouTube kanalından yayınladığı videoda konuya açıklık getirdi.

"MELİSA'YLA KALDIĞIMIZ OTELİN PARASINI TABİ Kİ DE ACUN VERECEK"

Yakın zaman önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı, canlı yayındaki mesaj olayıyla ilgili son videosunda şunları söyledi: "Bunu sadece ben yaşayabilirdim. Sonuçta ölüm yok, yapacak bir şey de yok. Absürd bir mesaj da atmamışım zaten. Bir de bizim Acun'la her zaman bir diyaloğumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa'yla ilgili ve benimle ilgili. Ben New York'a gidiyorum oradan da Miami'ye gidiyorum. Melisa'nın da okulu Miami'ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek. Acun da o dönem belki Melisa'yı alıp Dominik'e gidecek ev oradan da bana yollayacak. Miami'de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım. Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabi ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık."

"SORUNLARI ESKİ KOCAMLA KONUŞUP HALLEDİYORUM"

"Diğer olayla ilgili zaten Healthyish'te muhasebesi bizim ortak olduğumuz bir yer. Şuan da bir tane bile benimle alakalı iyi bir yorum yok. Şeyma eşittir para, Acun ve nafakaya döndü. Bu arada az önce de Acun'la bu konuyla alakalı bir saat görüştük. Gayet medeni bir şekilde eski kocamla konuşup hallediyorum. Arkadaşlar canınız sağ olsun yazın istediğiniz gibi."

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Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (38)
ADALET:evlenip kısa sürede ayrılıp ömür boyu kendine baktırma devri bitti ayrıcada kızınada bakamıyorsan bırak babası baksın
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SERKAN:Acun cum bu kadın sana şantaj mı yapıyor? Bilmediğimiz birşeylermi var.. Sanki iplerini ele geçirmiş gibi gibi
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SPOR SEVER:Dünya kadar malın olacağına fındık kadar fındık tarlan olsun
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MAYDONOZ:subaşı saçmalıyor . . . .
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TD:bu dengesizi kim sevsin
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4 0
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KARTAL:terbiyeszi karı onla bunla gez acun ödesin ne güzel dünya
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39 2
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06.66:Bunu sevmeyen bir tek ben miyim? Ah be acun
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38 1
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BAZILARI ŞÖYLE DER:BEN ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM, , ACUN BU KADINLA NASIL EVLENDİ, , , KADINI 1 DAKİKA İZLEMEYE TAHAMMÜL EDEMEDİM. . , İNSANIN GIRTLAĞINI SIKASI GELİYOR. . NE GICIK LA BU, ,
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32 1
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ŞAKİR ABİ:Ruhları kirlenmiş böyle kadınların, para para para para para başka bildikleri bişeyyok
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29 1
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KARTAL:bu acunun yerinde olsam sana kızımı göstermez sanada zırnık koklatmazdım
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24 2
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