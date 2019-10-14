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Acun Ilıcalı'ya hisleri olduğunu söyleyen genç adam, kaza sonrası yaptığı yorumla sosyal medyaya damga vurdu

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam lüks aracıyla kaza yaparak ölümden döndü. Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınına katılarak Ilıcalı'ya karşı hislerinin olduğunu söyleyen Reşat Özkan, kaza sonrası "Ölümlü dünya bir kere benimle görüş dedim' dinlemedi" yorumuyla dikkat çekti.

14.10.2019 09:11

Geçtiğimiz akşam lüks aracıyla korkunç bir kaza geçiren ve ölümden dönen Acun Ilıcalı, sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti. Gündeme damga vuran olaydan sonra sosyal medya dahil herkes ünlü televizyoncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Kazadan yara almadan kurtulan Ilıcalı, kişisel Twitter hesabından "Sağlık durumum çok iyi, arayan soran herkese teşekkür ederim" notuyla durumu hakkında bilgi verdi.

Magazin sayfalarının paylaştığı haberin altına Instagram'da sevenlerinden Acun'a geçmiş olsun mesajları yağarken, bir kişinin yorumu dikkat çekti.

ILICALI'YA HİSLERİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında Acun Ilıcalı'ya hisleri olduğunu söyleyen ve isminin Reşat olduğu öğrenilen genç adamın yorumu damga vurdu.

"ÖLÜMLÜSÜN BİR KERE BENİMLE GÖRÜŞ"

"Acun Ilıcalı'nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor" diyerek gündeme gelen genç adam Ilıcalı'nın kaza haberinin altına " Defalarca dedim bir kere olsun benimle görüş Acun abi diye, o umursamadı. Ben de ona dedim ki 'Siz de ölümlüsünüz araya hep korumalar girdi sizi ölmeden bir kere olsun görmek istiyorum' dedim ama o hep umursamadı, ölmeyecekmiş gibi davrandı" notu sosyal medyaya damga vurdu.

NE OLMUŞTU?

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gece ölümden döndü. Ilıcalı' nın içinde bulunduğu araç, akşam saatlerinde O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Lüks aracının hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan tüm hava yastıkları patladı. Acun Ilıcalı'nın kazadan yara almadan kurtuldu.

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Acun Ilıcalı'ya hisleri olduğunu söyleyen genç adam, kaza sonrası yaptığı yorumla sosyal medyaya damga vurdu

Magazin

YORUMLAR(11)
SEREN CANJ:Acuna hazırlanmış bir tuzak bu tip acun bunu niye mahkemeye vermiyor gerçi bu tipin reklamı olur ne utanmaz reziller var gerçi şu oteller zengini gidip dinleyenden ne hayır gelir
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DEZZAL:Efendileri, homofobikliği yasaklamamış mı Acun''a ? Hayret nasıl olur. . . Bildiğin homofobik hareketler bunlar.
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1 0
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YENGEÇ OSMAN:zavallı insanlar dikkat çekebilmek farklı görünebilmek için ne hallere giriyolar, bence insanlar olmasa da olurdu
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10 0
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KLAVYE DELİKANLISI:hani, damgayı nereye vurdular? ne biçim haber la bu
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13 0
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KÜBRA:ACUN ABİ. . KOLLA . . . . . KENDİNİ :D
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9 3
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GUNDI:Rahatsız bu cocuk tedavı olması lazım
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27 1
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DUA MÜMİNİN SİLAHIDIR-HADİS:ALLAHÜ TEALA ÖLÜM HARİÇ HERŞEYİN ÇARESİ OLDUĞUNU BİZ İNSANOĞLUNA BELİRTMİŞTİR KARDEŞ. EŞCİNSELLİK LUT KAVMİDİR. O YÜZDEN HEM TIBBI HEM DE DİNİ TEDAVİ ŞARTTIR.
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13 2
GELİN TEVBE EDİN SAPKINLAR:AHİR ZAMANDA EŞCİNSELLER ÜÇE AYRILIR- BİR KISMI KONUŞMAK VE BAKMAKLA, DİĞERİ KUCAKLAŞMAK VE TOKALAŞMAKLA YETİNİR. BİR KISMI DA BU İŞİ BİLFİİL YAPAR. ALLAH BUNLARA LANET ETSİN. TEVBE EDENİN TEVBESİNİ ALLAHÜ TEALA KABUL EDER. -HADİS-İ ŞERİF
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21 8
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ACUR SİRACALİ:Ver acuru gitsin be acur bir kerecik söndür su genç kardeşimizin ateşini kara sevdalara tutulmuş adam sevaptır
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3 18
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SEREN CANJ:DİN İSTİRMARCILARI HAYDUTLAR BASMIŞ BURAYI
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