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Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla Ali Koç'a teşekkür etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Win Win kampanyasını organize eden Acun Ilıcalı'ya plaket verdi. Acun Ilıcalı, Ali Koç ile bir araya gelmesi ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

03.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:43

'nin 'FB WinWin' destek kampanyasına TV8 ekranlarını açarak ve sunuculuk yaparak destek veren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özel bir hediye aldı.

Acun Ilıcalı'nın özel buluşma ile ilgili olarak bir Instagram paylaşımında bulundu. Ali Koç, Ilıcalı'ya imzalı bir forma ve bir plaket hediye etti.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım...

"Benim için çok anlamlı bir an... Gönül verdiğim Fenerbahçe için faydalı olabilmek, büyük taraftarımızla beraber tarihin en büyük destek kampanyasını hayata geçirebilmek ve başkanımız Ali Koç tarafından güzel cümlelerin yazıldığı formaya layık görülmenin değerini anlatamam."

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla Ali Koç'a teşekkür etti

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor


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