Acun Ilıcalı, Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu'nun yerine gelecek ismi duyurdu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'in sunucusu değişti. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yemekteyiz'i gelecek sezondan itibaren Seda Sayan'ın sunacağını duyurdu.

AYRILDIĞINI DOĞRULAMIŞTI

Son günlerde Yemekteyiz programının sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu bıraktığı ve programdan ayrıldığı ile ilgili dedikodular sosyal medya üzerinden sıkça gündeme geldi. Konu hakkında hakkında açıklama yapan Onur Büyüktopçu, yarışmadan ayrıldığını doğrulamıştı.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Bunun üzerine yeni sunucunun kim olacağını ise TV8'in sahibi Acun Ilıcalı duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından Seda Sayan'ın fotoğrafını paylaşarak"Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" dedi.