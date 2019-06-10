10.06.2019 15:15
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Acun Ilıcalı, Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu'nun yerine gelecek ismi duyurdu

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağını açıkladı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'in sunucusu değişti. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yemekteyiz'i gelecek sezondan itibaren Seda Sayan'ın sunacağını duyurdu.

AYRILDIĞINI DOĞRULAMIŞTI

Son günlerde Yemekteyiz programının sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu bıraktığı ve programdan ayrıldığı ile ilgili dedikodular sosyal medya üzerinden sıkça gündeme geldi. Konu hakkında hakkında açıklama yapan Onur Büyüktopçu, yarışmadan ayrıldığını doğrulamıştı.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Bunun üzerine yeni sunucunun kim olacağını ise TV8'in sahibi Acun Ilıcalı duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından Seda Sayan'ın fotoğrafını paylaşarak"Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" dedi.

Acun Ilıcalı, Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu'nun yerine gelecek ismi duyurdu

YemekteyizYemekteyiz'i önümüzdeki sezon Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan sunacak

Seda Sayan, Onur Büyüktopçu, Acun Ilıcalı, Magazin

YORUMLAR (5)
123: Iyi sunmuştu. Efendi biri. Ama bu piskopat yarışmacılara insan nekadar dayanabilir? Iyi oldu bıraktı ama seda sayan tam reyting avcısı. O tam piskopat yapar ortamı. Zaten seda sayan varsa, ben yokum.
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SEFER: REZALET BU KAŞARA PARA KAZANDIRAYIM DERKEN, SEYİRCİ KAYBEDİYORSUN ACUUUUUN
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ASKİN: Kimse izlemiyorki o programı
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