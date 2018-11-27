27 Kasım 2018, 12:02
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Acun Ilıcalı'yla Aşk Yaşadığı İddia Edilen Deren Talu'nun Avukatından Açıklama: Hukuki Süreci Başlattık

Acun Ilıcalı'nın ev aldığı iddia edilen Deren Talu'nun avukatından açıklama geldi. Deren Talu'nun vekili Av. Dr. Güzide Soydemir, "Müvekkilimin kişilik haklarına dönük kasti, tutum sergileyenlerle ilgili hukuki süreci başlattık" açıklamasını yaptı.

Şeyma Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı'nın adı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Deren Talu, hakkında çıkan iddiaları sosyal medya hesabından jet hızıyla yalanlamıştı. Deren Talu'nun avukatından da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Deren Talu'nun avukatı Dr. Güzide Soydemir'in açıklaması;

"Müvekkilimiz Sn. Deren Talu hakkında, dün ve bugün (26.11.2018) tarihi itibariyle, gerek bazı sosyal medya hesaplarında gerekse bazı internet sitelerinde aslı olmayan ve tamamen itibar zedelemeye dönük birtakım ithamlar ile gerçeğe aykırı haber yapıldığı, işbu gerçeğe aykırı ithamların yayılmasına dönük olarak bazı kişilerce belli bir çaba gösterildiği tespit edilmiştir.

Müvekkilimizin kişilik haklarının bu şekilde keyfi olarak engellenmesine dönük kasti tutum ve davranışlarda bulunanlara itibar edilmemesini, hukuki ve cezai sürecin tarafımızdan ivedilikle başlatılmış olduğunu belirtmek isteriz.

Tüm basın mensuplarından, toplum nezdinde aile değerlerinin, ahlaki ve vicdani değerlerin korunarak haber yapılmasını, basın ilkeleri dikkate alınarak bu tür eylemlere son verilmesi adına gerekli duyarlılığı ve sağduyuyu göstermelerini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Deren Talu vekili Av. Dr. Güzide Soydemir."

27 Kasım 2018 Salı 12:02



YORUMLAR (11)
BİR SEVDİĞİM VAR: acun gerçekten bunu ayarladıysaa helal olsun yakışır
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BU İYİ: Çıtır her zaman lezzetli olur
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PAŞA KÖYLÜ: Acun artık patlamış futbol toplarıyla maç oynamaz ona patlamış sağlam top gerekiyor.
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HAHAA: Reklam Olsun ak
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CMRSVKT: ilginc bir basın açıklaması. Yok öyle bir şey dememişler. sanirim gerçek dedikodular
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