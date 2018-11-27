27 Kasım 2018, 11:28
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Acun Ilıcalı'yla Boşanmak İçin Adliyeye Gelen Şeyma Subaşı'nın Tişörtünde, Dikkat Çeken Mesaj

Acun Ilıcalı'yla 1 yıllık evliliğini bitiren Şeyma Subaşı'nın, Adliyeye gelirken giydiği tişörtteki yazı dikkat çekti. Subaşı, "Dünyada görmek istediğin değişim sen ol" mesajını verdi.

9 yıllık aşklarına dün nokta koyan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, gündemin en çok konuşulan iki simi oldu. 1 yıllık evliliklerini bitirmek için dün Silivri Adliyesi'ne gelen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın hal ve tavırları çok konuşuldu. Acun Ilıcalı'nın yüzünün düşük olduğu gözlemlenirken, Şeyma Subaşı'nın giydiği tişörtün üzerinde yazan yazı ise dikkat çekti.

"DÜNYADA GÖRMEK İSTEDİĞİN DEĞİŞİM SEN OL"

Şeyma Subaşı'nın beyaz tişörtünde İngilizce şu yazılıydı: Dünyada görmek istediğin değişim sen ol.

Acun Ilıcalı yine siyahı tercih etmişti. Çiftin 14 ay süren evliliği 9 dakikada bitti.

"YÜRÜ KIZIM"

Boşanma haberlerinin çıktığı günün sabahı, evinden keyifli bir fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı adliyeden çıkıp Bebek'teki kafesine gitti. Instagram'daki sayfasına koyduğu bu karede mutfağın duvarındaki İngilizce yazı ise dikkat çekti: "Yürü Kızım"

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Silivri,Şeyma Subaşı,Acun Ilıcalı
27 Kasım 2018 Salı 11:28



YORUMLAR (23)
ZALİM: Hata acunda yarışmasında oynayan çulsuzu aldı sonrası malum
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Aklı belaltında çalışan, edep, karakter yoksunu bu kadının tüm haber sayfalarını kaplamasından midem bulandı. Ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Evli adamla yasak ilişki yaşayıp, çocuk yapan, evliliğe ikna edip zengin olan bunun dışında iki lafı bir araya getiremeyen, hiç bir meziyeti olmayan ama buna rağmen bu kadar konuşulan bir gerçeklik varken; okuyup, büyük başarılara el atacak, kendi ayakları üzerinde duracak kızları nasıl yetiştireceğiz biz. Neyi nasıl anlatırız. Allah bildiği gibi yapsın sizi.
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6 0
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ZZ EBANİ: Almanya sokaklarında dolaşırken bir Türk'e rastladım. Öfkeli ve sitemli idi. Dedim derdin nedir Reis ? Dedi sorma reis : " Acun dağıttığı nafakaları bize verseydi, düşmezdik gavur illerine. Sitemim ondandır dedi." Dedim vay ben öleydim...
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15 1
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METOCAN: Türk halkı bunları çok merak ediyor.Evet boşanmışlar kimi ilgilendiriyorsa.
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CADBURY: Bunu gibi insanlari medyatik yaptiniz birakin bu isleri maymunu
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