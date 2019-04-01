01 Nisan 2019, 13:41
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Acun'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Itır Esen'den Şeyma Subaşı'na Olay Gönderme

Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı konuşulan Itır Esen, kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyarak fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'na "Kitaplar aksesuar değildir" yorumuyla göndermede bulundu.?

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Acun Ilıcalı'dan bir hamle gelmiş Ilıcalı ve Itır Esen, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Tüm bu gelişmelerin ardından Itır Esen, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu. Esen, sosyal medyada yeni akım olan kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyan Subaşı'na"Kitaplar aksesuar değildir" yorumuyla göndermede bulundu.?

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YORUMLAR (6)
GÜZ: Soru işaretini yanlış kullanmış. Soru sormuyor.
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EL NİNO: gidicek yine bi 125. 000
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ZZZ: hadi evleninde boşanın bekliyoruz!
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...: sende aksesuar degilsin unutma
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TOGİ: Üff şeyma şimdi bu gönderme sonrası depresyona girmezse iyi. . .
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