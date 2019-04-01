Acun'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Itır Esen'den Şeyma Subaşı'na Olay Gönderme

<p>Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/itir-esen/' title='Itır Esen'>Itır Esen</a>'le aşk yaşadığı konuşulan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a>'dan bir hamle gelmiş Ilıcalı ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/itir-esen/' title='Itır Esen'>Itır Esen</a>, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.</p><p><strong>GÖNDERMEDE BULUNDU</strong></p><p>Tüm bu gelişmelerin ardından <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/itir-esen/' title='Itır Esen'>Itır Esen</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a>'nın geçtiğimiz yıl tek celsede boşandığı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/seyma-subasi/' title='Şeyma Subaşı'>Şeyma Subaşı</a>'na göndermede bulundu. Esen, sosyal medyada yeni akım olan kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/subasi/' title='Subaşı'>Subaşı</a>'na'Kitaplar aksesuar değildir' yorumuyla göndermede bulundu.?</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/acun-un-ask-yasadigi-konusulan-itir-esen-den-11900261_7256_m.jpg' title='Acun'un Aşk Yaşadığı Konuşulan Itır Esen'den Şeyma Subaşı'na Olay Gönderme' ></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/acun-un-ask-yasadigi-konusulan-itir-esen-den-11900261_9748_m.jpg' title='Acun'un Aşk Yaşadığı Konuşulan Itır Esen'den Şeyma Subaşı'na Olay Gönderme' ></figure></div><p><div itemscope itemtype='http://schema.org/WebPage' class='newsdetail-news'><a itemprop='relatedLink' title='Sunucu Buket Aydının Kemal Kılıçdaroğluna Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu' href='/sunucu-buket-aydin-in-kemal-kilicdaroglu-na-11900081-haberi/'><span class='align'><amp-img width='100' height='100' src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/sunucu-buket-aydin-in-kemal-kilicdaroglu-na-11900081_7530_k.jpg' alt='Sunucu Buket Aydının Kemal Kılıçdaroğluna Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu' ></amp-img></span><b>Sunucu Buket Aydının Kemal Kılıçdaroğluna Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu</b></a></div></p><p><div itemscope itemtype='http://schema.org/WebPage' class='newsdetail-news'><a itemprop='relatedLink' title='Ayşe Özyılmazel, Ekrem İmamoğluna Övgü Yağdırdı' href='/ayse-ozyilmazel-ekrem-imamoglu-na-ovgu-yagdirdi-11899991-haberi/'><span class='align'><amp-img width='100' height='100' src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/ayse-ozyilmazel-ekrem-imamoglu-na-ovgu-yagdirdi-11899991_1867_k.jpg' alt='Ayşe Özyılmazel, Ekrem İmamoğluna Övgü Yağdırdı' ></amp-img></span><b>Ayşe Özyılmazel, Ekrem İmamoğluna Övgü Yağdırdı</b></a></div></p><p><div itemscope itemtype='http://schema.org/WebPage' class='newsdetail-news'><a itemprop='relatedLink' title='YSK Başkanının Önde Olduğunu Duyurduğu İmamoğluna İlk Tebrik Oyuncu Berna Laçinden Geldi' href='/ysk-baskani-nin-onde-oldugunu-duyurdugu-imamoglu-11899767-haberi/'><span class='align'><amp-img width='100' height='100' src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/ysk-baskani-nin-onde-oldugunu-duyurdugu-imamoglu-11899767_2130_k.jpg' alt='YSK Başkanının Önde Olduğunu Duyurduğu İmamoğluna İlk Tebrik Oyuncu Berna Laçinden Geldi' ></amp-img></span><b>YSK Başkanının Önde Olduğunu Duyurduğu İmamoğluna İlk Tebrik Oyuncu Berna Laçinden Geldi</b></a></div></p>