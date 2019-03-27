Acun'un Eski Eşi Zeynep Yılmaz'dan, Takipçilerine Şeyma Subaşı Sitemi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşilerinden olan Zeynep Yılmaz'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İMA ÇIKARILMASINDAN YORULDUM"

Televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. Boşanma nedeni ise, Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu iddia edilmişti. 2017 yılında Subaşı ile evlenen televizyoncunun bu evliliği uzun sürmedi ve ikili bir yıl sonra boşanma kararı aldı. Şeyma Subaşı'nın dün oyunculukla ilgili olarak, "Biz sarışınlara zengin ve gösterişli roller daha çok gidiyor" sözüne karşılık Zeynep Yılmaz'ın Instagram story'sinde sarışın perukla paylaştığı video Subaşı'na gönderme yaptığı şeklinde yorumlara sebep olmuştu. Zeynep Yılmaz ise bu yorumlara cevap vererek, "Kanser hastası bir tanıdığıma peruk yaptırdım. Ofise gelen peruğu denedik ve paylaştık. Her yaptığımdan, her koyduğumdan ima çıkarılmasından yoruldum." ifadelerini kullandı.