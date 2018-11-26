Acun'un Ev Aldığı İddia Edilen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kimdir? Kaç yaşındadır?

Sinem Umaş, attığı bir twitte Acun Ilıcalı'nın Defne Samyeli'nin kızına ev aldığını öne sürmesi ile merak konusu olan Defne Samyeli'nin kızları kimdir? Acun'un üzerine ev aldığı iddia edilen Deren Talu kimdir?

DEREN TALU

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI DEREN TALU KİMDİR? DEREN TALU KAÇ YAŞINDADIR?

Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve ünlü bir mimar olan Eren Talu'nun kızı olan Deren Talu, 1996 yılında Amerika'da dünyaya geldi. 22 yaşında olan Deren Talu'nun babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

DEFNE SAMYELİ - DEREN TALU

MANKEN OLMAYI İSTİYOR

Acun Ilıcalı'nın ev aldığı iddia edilen Deren Talu, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.

DEREN TALU

DEFNE SAMYELİ'NİN KÜÇÜK KIZI DERİN TALU KİMDİR?

Cem yılmaz ile birlikte olan Defne Samyeli büyük kızı Deren gibi küçük kızı Derin'i de ABD pasaportuna sahip olması için New York'ta doğurdu. 2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu modayla ilgileniyor.

DERİN TALU

İŞTE SİNEM UMAŞ'IN YAPTIĞI O PAYLAŞIM