Haberler» Dünya» Haber

Ada'da kıbrıs müzakereleri krizi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'nin iki gündür Ada'da yaptığı temaslar gerilime neden oldu.

03.09.2019 16:19 Ada'da kıbrıs müzakereleri krizi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'nin iki gündür Ada'da yaptığı temaslar gerilime neden oldu.

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çalışması yapan Lute, cumartesi gecesi Ada'ya geldi. BM diplomatı, pazar günü ve dün, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Rum basınına açıklama yapan Anastasiadis, 'Kıbrıs'ta yeniden müzakerelerin başlama şartı olarak Türkiye'nin bölgeden çekilmesi ve Maraş konusunda adım atılmaması' şartı ortaya koydu. Rumlar, yeniden başlayacak müzakerelerin eskisi gibi olmasını istedi.

Lute'nin temaslarının devam ettiği bir anda KKTC'den çok sert açıklama geldi.

AKINCI'YA SERT UYARI

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik bir mesaj yayınladı.

Özersay sosyal meyda üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Bu şartlarda olamayacağı defalarca ispat edilmiş olan aynı zeminde, aynı süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar Kıbrıs'taki durumun değişmesini istemeyen asıl statükoculardır, bu yanlışı yapanları ne tarih, ne de Kıbrıs Türkü affeder."

BM diplomatı Lute, liderlerle bugün de görüşmeler gerçekleştiriyor.



Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
20:23   Güney afrika'da nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı
20:14   Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı
20:12   Dorian Kasırgası nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü
19:44   Gatwick Havaalanı'nda rötarlar nedeniyle bazı uçaklar valizsiz kalktı
19:38   BM: Fransa, İngiltere ve ABD, Yemen'deki savaş suçlarının muhtemel suç ortakları
19:23   Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama: Görüşmelerimizi sürdürüyoruz
19:23   AB'den vatandaşlar ve iş dünyasına sert Brexit'e hazırlanmaları için son çağrı