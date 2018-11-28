Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale
'de, yarın Bozcaada
ve Gökçeada
'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada hattında tüm seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE
Bozcaada,Gökçeada,Çanakkale
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:19