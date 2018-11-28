28 Kasım 2018, 18:30
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Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Ada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE - Çanakkale'de, yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada hattında tüm seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale,Bozcaada,Gökçeada
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:30