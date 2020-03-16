Ada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında yolcu ve araçların deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, şiddetli poyraz nedeniyle ada seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.
16.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:27
Çanakkale 'de boğaz ve adalar hattında yolcu ve araçların deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, şiddetli poyraz nedeniyle ada seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.
Konuya ilişkin Gestaş'ın internet sitesinden yapılan resmi açıklamada; " 16.03.2020 Pazartesi günü Kabatepe- Gökçeada ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca; Çanakkale- Kilitbahir, Çanakkale- Eceabat ve Lapseki- Gelibolu seferlerinin aralıksız olarak devam ediyor. - ÇANAKKALE
Konuya ilişkin Gestaş'ın internet sitesinden yapılan resmi açıklamada; " 16.03.2020 Pazartesi günü Kabatepe- Gökçeada ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca; Çanakkale- Kilitbahir, Çanakkale- Eceabat ve Lapseki- Gelibolu seferlerinin aralıksız olarak devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Manşet
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