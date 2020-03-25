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Ada ülkesi Kabo Verde'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Afrika'nın batısındaki ada ülkesi Kabo Verde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

25.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:40
Ada ülkesi Kabo Verde'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Afrika 'nın batısındaki ada ülkesi Kabo Verde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm yaşandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Mart'ta ülkeye gelen 62 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının ülkenin turistik adalarından Boavista'da yaşamını yitirdiği belirtildi.
Turistin kaldığı oteldeki kişilerin karantinaya alındığını belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 3 olduğu bildirildi.
Kabo Verde'de 17 Şubat'ta İtalya başta olmak üzere, salgının görüldüğü ülkelere uçak seferleri durdurulmuştu.
Senegal'de vaka sayısı 90'a çıktı
Öte yandan Senegal'de son 24 saatte vaka sayısı 13 artarak 90'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 142 testten 13'ünün pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, yeni vakaların 5'inin yurt dışından geldiği, 8'inin gözetim altındaki kişiler olduğu belirtildi.
Salgının başından bu yana ülkede 9 kişinin iyileştiği aktarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Afrika, Güncel

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