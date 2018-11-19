Adada Mahsur Kalan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı (2)

Ege Denizi
'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
unsurlarınca kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada yaklaşık 40 kişilik grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege
'de, Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.
Sahil güvenlik unsurları, 13'ü çocuk, 14'ü kadın 44 kişiyi kurtararak Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Ayvalık Bot Komutanlığına getirdi. Göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.
Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sona ererken kurtarılanlar arasında yer alan Afganistan
uyruklu Sakine isimli göçmen kadın, grup olarak Yunanistan
üzerinden Avrupa
ülkelerine gitmek için denize açıldıklarını belirterek aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğunu söyledi.
Gece saatlerinde lastik botla denize açıldıklarını anlatan Afgan kadın, "Botun motoru bozuldu. Rüzgar sert geldi ve hepimiz denize düştük. Ada çok yakındı, bazılarımız yüzerek bazılarımız da yürüyerek adaya çıktık. Daha sonra kurtarılmayı bekledik. Uzun süredir açız." ifadelerini kullandı.
Ege Denizi,Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:08